買房通常會依照自己的需求選擇房型。一名男網友認為，2房1廳1衛的格局根本是垃圾，不僅獨居不適合，成家又太小，質疑怎麼會有如此「不上不下」的格局，而貼文曝光後，不少網友也分享自身看法。

原PO昨（6）日於論壇《Mobile01》開頭就直批2房1廳1衛的格局「根本就是垃圾」，他認為獨居非常浪費，3人住又太擁擠，若是獨居套房就夠了；若是成家，有生小孩計畫的，至少要到３房才夠。

原PO表示，家庭成員以3人來說，至少要達到一人一間，才能維持生活品質；另外，衛浴設備也需有兩間才夠，他進一步解釋，廁所有時反而是唯一讓耳根子清靜的空間，因此2房的格局3人住真的很擠，更別說許多人都還和父母同住，「不上不下的房型」根本就不實住。

許多網友看了他的論述後，也分享自身看法，一派網友認為幾房都不是買房重點，重點是可用坪數及家庭需求，客廳屬一家人生活重心，空間愈大愈好，這樣住起來相對舒服，衛浴設備則是其次。

其他網友則表示，買房前先別有買了就是要住一輩子的想法，隨著人生階段不同，房型也要跟著需求更換，每種房型都有其訴求的客群，若真的不符合市場需求，早已被淘汰，選擇自己所需、負擔的起就是好房，「金窩銀窩，都比不上自己的窩最讚」。

(中時新聞網)