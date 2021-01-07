新竹市長林智堅（左）今天到建華國中的「AIoT研究院」智能教室，以格鬥機器人對打與跳舞。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅（右）今天到建華國中特別穿上白袍化身實驗家，在學生指導下，利用蒸餾的純露、酒精調合乾洗手。（陳育賢攝）

新竹市建華國中為讓想攻讀第2類組學生提早探索科技職涯，特別打造「化工、電機、物聯網」職探中心，7日在市長林智堅主持下揭牌，即日起提供拼裝電路板、機器人操作等課程，同時還打造竹市首間智能教室「AIoT研究院」，讓學生在校就能接軌產業。

市長林智堅表示，新竹市積極推動「1區1職探」擴大職場體驗，含香山高中在內，竹市已有兩座職探中心，引入專業人才設計課程，鼓勵孩子透過實作「找方向、動手做、圓夢想」。

他說，竹市第2座職涯中心呼應未來趨勢，結合竹市產、官、學優勢，打造出「化工、電機、物聯網」領域體驗課程，讓學生從國中時期就透過有趣體驗課程，讓孩子「找方向、動手做、圓夢想」，更有助於AIOT人才培育新興產業。

另，培育人才同時，市府也鎖定軟體產業的竹科X計畫，盼讓學生們無縫接軌，學成後就能在地就業，更期待再造另1座護國神山企業。

教育處指出，建華國中職探中心以「化工」及「電機與電子」職群為主，並設置3大空間，「好烷實驗室」規畫製作乾洗手、精油等與化工相關的課程；「職涯任意門」作為團體課程及職涯認識的空間。

「AIoT研究院」更是新竹市第1間智能教室，教室內的燈、電扇、門鎖、冷氣、窗簾都是智能開關，這間教室規畫了人工智慧與物聯網的課程，讓學生更深入了解新興產業的發展。

建華國中校長黃信騰表示，職探中心的位置原為工友室、合作社及儲藏室，透過這個計畫讓空間活化，也讓校園長年封閉的角落有了新生命，建華國中更與新竹高工、光復高中及元培科大合作，透過課程設計，規畫貼近國小高年級學生的職涯課程，讓技藝教育持續向下扎根。

林智堅今天也特別穿上白袍化身實驗家，在學生指導下，利用蒸餾的純露、酒精調合乾洗手，更到「AIoT研究院」智能教室，以格鬥機器人對打與跳舞。

7年級的江同學說，她還沒上到理化課，就透過職探中心就已經學到蒸餾方法、粗略化工，更做出乾洗手，很好玩，以後想當科學家。

8年級劉同學也表示，他體驗化工、電機課程後，他發現，原來他最喜歡電機相關類別，尤其是格鬥機器人，很酷炫又好玩。

教育處代理處長沈靜濤表示，建華國中職探中心是竹市第2間職涯體驗中心，每學年將開設24梯次的體驗課程，寒暑假更規畫辦理營隊，將有約900位學生可參與體驗，另1座則是位於香山餐飲職探中心，新竹市每年投入1000萬經費辦理技藝課程及技藝競賽，協助孩子適性探索。

(中時 )