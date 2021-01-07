韓國SK財團7日表示，將投資美國燃料電池製造商普拉格能源(Plug Power)1.6兆韓元約15億美元，以壯大SK在氫能產業的事業版圖。

SK控股(SK Holdings)與旗下天然氣子公司SK E＆S，先收購普拉格能源約9.9%股份，並預計在2021首季就要完成。

這兩家韓國與美國公司相互策略聯盟，將於2022年先在韓國成立一家合資公司，專事於供應韓國與其它亞洲市場氫燃料電池，燃料站和電解槽。

燃料電池汽車是使用氫能為其動力系統，燃料電池可以產生能量，但不會直接排放有汙染成分的碳，唯一產生的副產品就是水。而電解槽是利用電能，將水分解為氫和氧。

韓國SK集團，其下投資能源相關產業從煉油廠，電池，天然氣與再生能源。這次新的跨國合作，將可擴大氫能方面的業務。

2020年12月，SK表示要將自己氫氣生產能力，兩年後提高到三萬公噸，而到2025年時，將再推升逾九倍至二十八萬公噸，並建立從生產，銷售到供應的一條龍產線。

目前，美國普拉格能源，已為電動汽車提供約四萬個燃料電池系統，並在北美各地興建與經營加氫站業務。

(時報資訊)