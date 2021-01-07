砷化鎵磊晶廠-全新(2455)受惠於5G相關需求成長，去年12月合併營收2.89億元，月增21.43%，創下單月歷史新高，日系外資出具最新報告，認為全新已重回成長軌道，給予「買進」評等，目標價130元。

受惠於蘋果新款iPhone銷售亮眼，且WiFi等需求強勁，推升全新第4季業績，去年12月合併營收為2.89億元，月增21.43%，年成長28.39%，累計去年第4季合併營收為7.56億元，季增17.39%，累計2020年合併營收為26.45億元，年成長4.51%。

隨著5G智慧型手機及WiFi 6滲透率提升，以及5G衍生的新應用需求湧現，全新全力佈局新市場，希望今年業績比去年好。

日系外資指出，全新去年12月合併營收創下單月歷史新高，帶動公司去年第4季合併營收優於預期，這可能是因RF晶片回補力道比預期強，我們認為，全新可望搭上5G及3D感測成長，預期5G加速發展將支撐全新2021年RF業務增長，預測2021年RF營收年成長可達25%，我們也相信3D感測需求回溫將在2021年進一步提升全新成長，預期全新今年光學產品營收將年成長60%，重申全新「買進」評等，目標價130元。

(時報資訊)