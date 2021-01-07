富邦悍將今天在嘉義市立棒強場進行春訓開訓典禮，球團也公布新援背號，陳真選擇7號向傳奇球星Mickey Mantle看齊，吳世豪則領了與名字諧音的50號。

6名洋投除原簽訂複數年合約的索沙、羅力以及強勢回歸的邦威皆會穿上原背號繼續奮戰，新加入的納恩斯將穿上48號，傑斯則要披上66號戰袍大秀「JC time」，第六位的育成洋投優瑪選用89號球衣。

另有4位球員更換背號展開全新球季，王尉永將穿上一軍牛棚教練林正豐轉讓的34號戰袍，林正豐教練則換穿42號新球衣，林正豐說：「因此背號在美職有王牌的象徵意義，我很肯定尉永的實力並期許他換上新背號能有更上一層樓的表現，承接球隊牛棚主力的使命。」

陳真則因欣賞電影棒壇雙雄主角洋基傳奇球星Mickey Mantle，而換上7號球衣向傳奇看齊；吳世豪領了與名字諧音的50號；林聖榮穿上以往皆為教練或洋投選用的99號，希望自己跟他們一樣能在職棒有亮眼成績。

而新入團的楊瑞承穿上83號戰袍與悍將一同迎戰新球季，葉竹軒、林逸翔分別選用45號、16號悍將球衣，林柏佑則換上94號新球衣在富邦延續個人職棒生涯。

至於新加入教練團陣容的二軍首席教練陳瑞振及二軍打擊教練鍾承祐，分別選用77號、56號；二軍投手教練布魯斯及甫轉任二軍外野教練的徐育澄則分別穿上36號、93號球衣。

(中時 )