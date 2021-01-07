患有糖尿病且長期洗腎的70歲蔡姓婦人，日前突然出現呼吸急喘、發燒症狀，家人緊急將她送醫，檢查發現蔡婦身體發炎指數高且尿液混濁，透過電腦斷層確診其罹患罕見疾病「產氣性膀胱炎」，腹脹猶如「生了滿肚子氣」，且有膀胱壞死、敗血症風險，所幸經抗生素治療，症狀大幅改善。

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，產氣性膀胱炎好發於女性及60歲以上民眾，患者中約8成有糖尿病史，因病患尿液中葡萄糖濃度上升、提供細菌有利生長環境，若一旦泌尿道清潔不佳就可能使感染的病菌分解體內糖分後產生大量氣體，導致膀胱內脹滿空氣，甚至影響尿量儲存。

林軒任表示，罹患產氣性膀胱炎的患者約有8成初期可能出現下腹疼痛症狀，其他包括解尿困難、血尿或發燒、呼吸喘也是可能症狀；從蔡婦的電腦斷層檢查影像發現，她膀胱內出現如鵝卵石般的氣體，且膀胱壁有不規則增厚情況，經細菌培養後，證實為大腸桿菌感染。

林軒任強調，產氣性膀胱炎的主要治療方式為抗生素，若患者持續出現血尿或膀胱阻塞，則必須搭配膀胱灌洗將血塊及壞死的細胞從尿管排出；此外，約有1成患者可能因膀胱壁嚴重潰爛、持續性血塊凝固於膀胱內而必須施以內視鏡手術，另約2成患者可能因膀胱癌逆行感染腎臟、導致腎乳頭壞死或阻塞形成水腎。

林軒任說，產氣性膀胱炎是糖尿病患者容易引發的併發症，若感染情況嚴重可能惡化為腎盂腎炎，此類患者應特別留意。

(中時 )