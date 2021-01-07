川粉攻佔美國國會大廈，示威群眾中出現中華民國國旗。（圖／摘自PTT）

美國大批川普支持者闖入國會造成暴動，引發全球關注，更有眼尖的網友在美媒報導畫面中發現，竟然有人拿著中華民國國旗攻進國會。對此，中華戰略學會研究員張競批，綠營執政吃香喝辣到不可思議地步，面對問題只會講酸話開罵，但卻手忙腳亂沒有章法，事情發生到現在，中華民國國旗出現在暴亂現場，外交單位視若無睹。

對於美國目前社會動亂，張競接受《中時新聞網》訪問時表示，覺得很奇怪，國家安全體系到現在還沒召開緊急會議，畢竟美國的安定對於國家安全其實有相當程度影響，應該要有適當處置。

關於中華民國國旗出現在美國會暴亂現場，張競認為，外交單位要正視此事，涉入美國內政絕非我國政策，應查出究竟是誰拿這面國旗，且會不會導致國外的很多單位成為別人攻擊的目標，更要多一分防範。

張競呼籲政府要對海外僑胞有神聖責任，除了要確認安全，更要大家不要涉入社會紛爭，在軍事方面也必須加強戒備，跟美國相關單位保持通聯，這是必然要採取的舉動。

最後，張競更批，政府在這種時刻卻毫無動靜，實在讓人感覺失望。

(中時新聞網)