美國美式足球聯盟(NFL)例行賽上週結束，季後賽即將在週日登場。首先上演的是外卡戰，兩個聯會各6隊捉對廝殺，爭搶晉級聯會4強門票。

NLF季後賽今年採用新賽制，國家聯會和美國聯會各4個分區例行賽戰績第一名球隊肯定取得季後賽資格，其他球隊則不計分區，以聯會的總戰績作排名，3支較佳成績的球隊拿到外卡，等於兩個聯會各7支球隊晉級季後賽(以前是各6隊)，戰績最佳的球隊列為第一種子，不必打首輪的外卡戰，直接晉級聯會的4強戰，其他6隊則按種子順位對壘，本週進行首輪的外卡戰。以下為6場外卡戰的簡評：(括號內數字為種子順位)

美國聯會

1/10 02:05 印城小馬(7) @ 水牛城比爾(2)

比爾是美聯東區冠軍，得分501美聯第一，全聯盟僅次於國聯第一種子的綠灣包裝工(509分)。比爾擁有年輕的出色四分衛Josh Allen，本季例行賽送出生涯新高的4,544碼傳球和37次傳球達陣。小馬有強力的地面進攻，但防守上很難抵抗比爾的空中攻勢。預測比爾可以順利獲勝，讓分(-6.5)過盤。

1/11 02:05 巴爾地摩烏鴉(5) @ 田納西巨神(4)

兩隊戰績同為11勝5敗，但巨神是西區冠軍因此種子排名較高。兩隊在例行賽交手一場，作客的巨神歷經延長賽才以30:24取勝。雙方都是能得分的隊伍，但防守表現烏鴉是美聯最佳(失303分)，全聯盟僅次於洛杉磯公羊(失296分)，季後賽一場定生死，防守很可能將左右勝負。預測烏鴉復仇成功，讓分(-3.5)過盤。

1/11 09:15克利夫蘭布朗(6) @ 匹茲堡鋼人(3)

曾經兩次贏得超級盃的38歲四分衛Ben Roethlisberger本季傷癒復出，即帶領鋼人暌違2年重返季後賽。不過鋼人近況平平，例行賽最後5場輸了4場，包括最終戰作客對布朗以22:24敗陣。布朗在週日出賽的戰績特別出色，跑衛Nick Chubb也一直有穩定表現，他在對鋼人的最終戰以一次47碼的衝刺達陣為布朗取得領先，很有可能會在此戰扮演英雄。預測布朗獲勝，受讓(+4.5)過盤。

國家聯會

1/10 05:40 洛杉磯公羊(6) @ 西雅圖海鷹(3)

兩隊近年在國聯西區競爭龍頭，都是4年來第3次打進季後賽，公羊是17和18年西區冠軍，18年更成功闖進超級盃，但不敵新英格蘭愛國者無緣隊史第二次總冠軍。海鷹連3年進季後賽，今年繼16年後再奪西區冠軍。雙方在例行賽交手2場，各自在主場擊敗對手，實力可謂旗鼓相當。公羊以Aaron Donald為核心的防守表現優異，是平均每場比賽讓對手傳球碼數最少、跑陣碼數第三少的球隊。但海鷹憑藉主場優勢，加上四分衛Russell Wilson穩定演出，應能以些微差距擊敗公羊晉級。預測海鷹獲勝，公羊受讓(+4.5)過盤。

1/10 09:15 坦帕灣海盜(5) @ 華盛頓美式足球隊(4)

華盛頓美式足球隊改名後帶來驚喜，暌違4年重返季後賽，但並不是因為他們表現很好，而是因為國聯東區球隊積弱，華盛頓僅以7勝9敗4成38的勝率就拿到分區冠軍。坦帕灣海盜在獲得43歲的明星四分衛Tom Brady加盟後戰力大躍進，從上賽季的7勝9敗進步到11勝5敗，相隔12年重回季後賽。Tom Brady本季傳球4,633碼，是生涯第5高的成績，40次傳球達陣則是生涯第2高，顯示轉隊後手感依舊，海盜闖過外卡戰不成問題。預測海盜勝，華盛頓受讓(+8.5)過盤。

1/11 05:40 芝加哥熊(7) @ 紐奧良聖徒(2)

芝加哥熊在最後一戰主場不敵綠灣包裝工，但由於亞歷桑那紅雀也輸給洛杉磯公羊，在比較勝率後熊隊搭上季後賽末班車。不過熊隊今年的季後賽之旅大概只是一輪遊，紐奧良聖徒是國聯南區冠軍，攻守均衡的聖徒本季的得失分差是正145，全聯盟僅次於巴爾地摩烏鴉的正165。兩隊本季曾交手一場，聖徒作客歷經延長賽，以26:23獲勝。預測聖徒回主場會贏得輕鬆，但熊隊受讓(+10.5)過盤。

(中時新聞網)