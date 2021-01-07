【現場直播】今新增3名境外移入 疫情指揮中心召開臨時記者會｜2021.1.7

指揮中心今天又宣布增加一例英國變種病毒個案，也是從216人回溯採檢中找出，為案804英國籍30多歲男性，於去年12月30日從英國來台後確診，目前台灣累積5例變種病毒感染者。

為防堵英國變種病毒，指揮中心自去年12月23日起，要求英國入境者一律集中檢疫，並往前追10天，12月13日至22日之間有英國旅遊史的人，一共檢驗了216人，其中案791、792、793、799經過病毒基因序列比對，確定感染英國變種病毒，今再增案804，總計國內累計5人感染變種病毒。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，日前完成31株Ct值在27以下的病毒培養與基因定序比對，又發現新的一例感染英國株的病患，為案804英國籍30多歲男性，去(2020)年12月30日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後至集中檢疫所檢疫，自述12月28日起即有輕微鼻塞症狀，但自覺為英國天氣寒冷所致，12月31日進行採檢後確診。莊人祥表示，後續仍會針對Ct值低於27以下的個案進行分析。

日前公布的國內4例英國變種病毒感染者，分別為案791英國留學返台的20多歲本國籍男子；案792自英國返台在機上發燒的10多歲本國籍少年；案793英國籍30多歲男性，與發燒少年同班機；案799英國籍70多歲長者，是重症病患，目前使用呼吸器中，情況穩定。

(中時新聞網)