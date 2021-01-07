寒冬送暖！中州科技大學時尚造型與視訊傳播系進修部二技一年級學生，利用課堂上所學的專業彩繪技能，在校園內現場揮毫、彩繪，設計出風格獨具的紅包袋與春聯，義賣活動獲得全校師生熱烈響應，所得全數捐給彰化榮民之家。
義賣彩繪春聯活動，從籌畫到義賣，共花了一個星期的時間準備，時尚視傳系同學，在班導師徐淑敏的精心指導下，創作了近千個非常討喜的紅包袋。6日下午在校園擺攤義賣，還有同學現場揮毫，吸引了許多師生前來選購，氣氛熱鬧溫馨。
義賣所得3萬2千元整，由班代黃怡霖親手捐贈給彰化榮民之家。彰化榮民之家主任史浩誠也回贈感謝狀，由另一位指導策畫的導師龐志龍代表接受。
黃怡霖說，榮家伯伯們都曾是畢生戎馬、精忠報國的英雄，為了感謝他們奉獻青春、保國衛民，因此和導師商討後，決定舉辦義賣活動，並將義賣所得在春節前夕捐贈給他們。
校長黃思倫表示，同學們運用在學校課堂所學專業，加上自身的藝文專長，大家齊心合力，設計、製作出獨一無二的手做彩繪春聯及紅包袋義賣，在寒流來襲的冷天氣裡發揮愛心、寒冬送暖，也藉此拋磚引玉，希望大家在這寒冷的冬天裡，能多加關懷需要幫助的民眾，讓每個人都能過個好年。
(中時 )
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