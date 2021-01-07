地牛翻身！台灣東北部外海今天下午2點01分發生芮氏規模4.0地震，震央位在宜蘭縣政府南偏東方37.3公里，大約在宜蘭近海，深度20.4公里。

東部地區明顯有感，最大震度宜蘭武塔、南澳均3級、花蓮2級。

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(中時新聞網)

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