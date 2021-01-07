地牛翻身！東北外海規模4.0地震 最大震度宜蘭3級 14:152021/01/07 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭外海今天下午發生一起芮氏規模4.0地震。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！台灣東北部外海今天下午2點01分發生芮氏規模4.0地震，震央位在宜蘭縣政府南偏東方37.3公里，大約在宜蘭近海，深度20.4公里。 東部地區明顯有感，最大震度宜蘭武塔、南澳均3級、花蓮2級。 猛爆寒流今來襲 極冷台灣！冰凍100小時 急凍濕冷！北北基宜大雨、21縣市低溫 桃竹苗沿海體感-2度 (中時新聞網) #地牛翻身 #地震 #宜蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 城鄉魅力大賞 宜蘭舊城再生奪冠 04:102021/01/07 地方新聞 高風險族疫苗 陸多地打頭陣 04:102021/01/07 焦點新聞 金士頓2021限量萌牛隨身碟登場 為你牛轉乾坤 11:352021/01/07 科技 冷！寒流開始影響 今下午北部山區將有降雪機率 13:132021/01/07 生活 《金融》台銀2款牛年生肖幣開賣 金、銀均2000元有找 11:252021/01/07 財經 GoShare註冊用戶破百萬 2020年成績亮眼 09:452021/01/07 機車情報-機車新聞 台灣少林寺1／創立21年奪逾500金 冠軍教練砸千萬家財打造國手搖籃 08:142021/01/07 社會 「鍋界愛瑪仕」橘色涮涮屋年菜宅配組開賣 11:302021/01/07 生活 金融、能源股領漲 英國富時100指數收在10個月高點 08:592021/01/07 財經 高CP值是王道！王品 「藝奇」升級再造 12:302021/01/07 財經 《產業分析》飯店市場「疫」外扭轉 汰換重整潮加速 10:512021/01/07 財經 生活熱門新聞 比清蒸還好吃！他曝超高效鱸魚煮法：不用3分鐘就上桌 - 生活 猛爆寒流今來襲 極冷台灣！冰凍100小時 - 生活 富王鴨肉辱女熊貓 和解金額曝光 霸氣喊：不夠再加2千 - 生活 英國變種病毒連環爆 今增第5例感染者 - 生活 羽絨衣內搭什麼最暖？專家曝：這樣穿完全無效 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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