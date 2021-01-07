智易(3596)去年營收衝上歷史新高，總經理曾釗鵬今表示，今年營運成長目標持續，上半年能見度不差，除在RD軟體上持續積極投資外，也會有新產品、新客戶等加入，在5G部分也已經看到很多機會，下半年有機會看到比較大的成長，面對現在全球半導體供貨大緊張，他也坦言，「最缺的還是晶片」。

曾釗鵬表示，智易非常重視研發領域，RD人員每年增加20~30%，且RD有70%是軟體部分，智易在轉體部分一直持續投資，有高達90%的產品都是用自家的軟體，綜效也陸續浮現，智易自去年開始產品有業界少見的搭載雲端網路優化系統，算是一個軟體的加值，去年底約有10%雲端產品的滲透率，今年會有更多產品導入，很多客戶都在測試中，對毛利率也會有正向貢獻，當然，智易還是並重於獲利、毛利以及營收的整體轉優。

曾釗鵬表示，智易對於2021年樂觀看待，除上半年訂單能見度佳外，儘管市場對於下半年因為疫情較有兩極化的雜音，但智易方面對於下半年還是偏向樂觀，有機會維持去年水準。

2021年智易營運目標還是持續成長，上半年訂單能見度都不差，相較去年同期會有雙位數成長，看好美洲地區會是出現大成長的市場，還有一些中東、俄羅斯等新興市場也是重點成長市場，智易去年美洲市場占比營收約23%，今年應該會進一步成長，就營收比重布局來說，智易會朝向各市場、各產品的平衡發展為主。

智易去年5G占比營收在5%以下，曾釗鵬表示，智易其實5G已經看到很多機會，預估今年上半年營收占比還不高、下半年應該會有比較明顯的成長，且5G的單價也比較高，主要還是要看量。

半導體產能緊縮，是否有面臨晶片商漲價問題，曾釗鵬表示，目前部分廠商在談，但整體價格還落在平均範圍，但他也坦言，現在市場上最缺的還是晶片。

產能部分，智易越南二廠預計今年第四季開始量產，屆時產能會是原來越南廠的三倍，待二期廠蓋完後，越南產能有機會占智易整體產能上看5成，也會再衡量其他越南建廠計畫，現階段越南產能不到3成，大陸產能約7成。

智易109年12月合併自結營收為27.24億元、月減少11.6%，較108年同期增加9.9%；累計109年合併自結營收為337.65億元，較108年同期增加2.6%，109年全年度營收連續第三年維持成長，創下歷史新高；智易109年第4季合併自結營收為91.22億元，較109年第3季減少4.5%，較108年第4季增加18%。

智易前三季累計有2000多萬匯損，智易在歐元、美元上都有持有，但是第四季操作得宜，全年匯損有機會打平。

(時報資訊)