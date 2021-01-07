美國知名遊戲平台Roblox周三宣布，將透過直接掛牌方式上市，而非如原先計畫的經由股票首次公開發行（IPO）方式，該公司並表示已完成新一輪籌資，這項交易對公司的估值接近300億美元。

Roblox發布聲明表示，已在由Altimeter Capital和Dragoneer Investment Group主導的新H輪私募籌資中募集約5.2億美元。此輪籌資對Roblox的估值為295億美元，較其11個月前在G輪融資的40億美元估值暴增了6倍多。

總部位於加州聖馬特奧市（San Mateo）的Roblox，是全球最受歡迎的兒童遊戲網站之一，提供許多行動設備與遊戲機的跨平台遊戲。居家防疫的生活模式引爆宅娛樂需求，使美國消費者對電玩遊戲的需求激增。

路透社先前曾報導，Roblox擬改採直接上市途徑。

Roblox上個月通知員工，為了讓員工和投資人受惠，Roblox正與顧問公司合作以改善程序，因此將IPO計畫推遲到2021年。

根據直接上市規則，企業不會像IPO那樣預先出售股票，其首日上市的股價將取決於投資人在證券交易所的下單，支持者認為這是一種比IPO更好的新股訂價方法。

此外，與IPO不同的是，公司不會在直接上市過程中按傳統方式籌集任何資金。

繼音樂串流媒體公司Spotify與數據分析公司Palantir Technologies之後，Roblox將成為美國第五家直接上市的高知名度企業。

(時報資訊)