自新冠肺炎疫情在去年初延燒至今，數位科技進而成為抗擊疫情、經濟重返正軌、民生穩定的重要力量。阿里巴巴達摩院7日以「原子動能」、「比特躍遷」及「場景變革」3個範疇發布2021年10大科技趨勢，包含物理基礎研究突破，也囊括科技進步對生產場景及生活模式的改變。

觀察10大趨勢，依序第1項是以氮化鎵、碳化矽為代表的第三代半導體迎來應用大爆發，未來5年基於第三代半導體材料的電子元件將廣泛應用於5G基地站、新能源汽車、特高壓、資料中心等場景。

第2項：後「量子霸權」時代，量子糾錯和實用優勢成為核心命題，量子計算的研究需要證明自身的實用價值，業界需要聚焦「後霸權」時代的協同創新使命，為早日到達量子糾錯和實用優勢兩座里程碑鋪路奠基。

第3項：碳基技術突破加速柔性電子發展，奈米碳管的品質已滿足大規模集成電路的製備要求，而另一碳基柔性材料石墨烯的大面積製備也已實現。

第4項：人工智慧提升藥物及疫苗研發效率，隨著新型AI算法的迭代及算力的突破，AI將有效解決疫苗或藥物研發周期長、成本高等難題。

第5項： 「腦機接口」幫助人類超越生物學極限。腦機接口技術領域探索性的將大腦與外部設備進行通訊，並借由腦力意念控制機器。例如在控制機械臂等方面幫助提升應用精準度，將為神智清醒，但口不能言、手不能動的患者提供精準康復服務。

第6項：數據處理實現「自治與自我進化」，讓人工智慧和機器學習手段逐漸被廣泛應用，實現數據管理系統的「自治與自我進化」，成為未來數據處理發展的選擇之一。

第7項：雲原生重塑IT技術體系，包含晶片、開發平台、應用軟件乃至計算機等將誕生於雲上，可將網路、服務器、操作系統等基礎架構層高度抽象化，降低計算成本、提升迭代效率，大幅降低雲計算使用門檻、拓展技術應用邊界。

第8項：農業邁入數據智能時代，以物聯網、人工智能、雲計算等為代表的科學技術正在與農業產業深度融合，打通農業產業的全鏈路流程。

第9項：工業互聯網從單點智能走向全局智能。疫情中數位經濟所展現出來的韌性讓企業更加重視工業智慧的價值，推動工業智能從單點智能快速躍遷到全局智能。

第10項：智慧運營中心成為未來城市基礎。AIoT技術的日漸成熟和普及、空間計算技術的進步，將進一步提升營運中心的智慧化水平，在數位孿生基礎上把城市作為統一系統並提供整體智慧治理能力，進而成為未來城市的數字基礎設施。

阿里達摩院院長兼阿里雲智能總裁張建鋒表示，從去年初以來，技術在抗疫中發揮關鍵性的作用，並將繼續通過創新性的生產模式和智能服務重塑社會和經濟行業，希望與學界和業界攜手加速對前沿技術的探索研究，讓各行業能更便捷使用技術，應對疫情挑戰並加快數位化經濟步伐。

(旺報 )