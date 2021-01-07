濕冷寒流強勢來襲，交通部公路總局預估這波寒流影響時間為7日，考量北部1000公尺以上高山道路易降雪結冰，稍早公布台7線47公里下巴陵路段到66公里（明池），今晚21時到22時及8日6時至22時禁止無雪鏈車輛通行，另視現場氣候狀況，不排除提前啟動管制通行措施；今晚22時到隔日早上6時及8日晚間22時到9日早上6時實施預警性封路。

一工處指出，考量臨近周末假期，民眾如果有上山需求，請務必遵行管制措施備妥雪鍊再行上山；並夜間將實施預警性封路，屆時將無法通行，敬請民眾配合。

一工處表示，公路總局第一區及第四區養護工程處已於管制路段備妥剷雪機具及可能因應結冰之緊急用雪鍊等設備；另請民眾溫特報期間避免行駛山區公路、隨時收聽警廣、並注意可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息，出遊民眾請選擇於白天行駛山區道路。

一工處提醒用路人，轄管省道如有路面結冰現象，白天將進行道路管制通行，僅通行加掛雪鏈車輛，夜間22時至隔日6時禁止通行。民眾查詢最新路況，可撥打：0800-231-035或0800-001-821。

(中時 )