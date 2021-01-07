高雄市日前發生一位男子當街搶車，該男被警方壓制在地，火速遭逮捕。（圖／警方提供）

高雄女買麵竟當街被搶車！搶匪要500 她只給400 爆笑對話曝光（影／當事人提供）

這種搶匪你看過？高雄市日前發生一起搶案，37歲鄒姓女子下車買麵未熄火，返回時竟有位男子坐在駕駛座上，鄒女見狀坐上副駕駛座欲阻止，歹徒則駕車在市區亂繞，期間男歹徒討價還價要錢，拿到錢後卻不乖乖停車，鄒女氣急一兇，歹徒卻開始語帶哽咽地說：「我怕你叫人抓我」，劇情超級荒誕。

據了解，高雄一位37歲鄒姓女子2020年12月10日時將車停在林森一路上買麵，車輛未熄火在路邊怠速，一名40歲李姓男子趁隙竄上車，鄒女情急之下坐上副駕駛座逼問對方來意，李男竟回：「有人在後面追殺，車子借我開」，不顧鄒女反對，李男開始發動車子，油門一催開始在高雄市區胡亂繞行。

鄒女情急之下說：「我給你200你下車」，李男卻回：「200不夠，至少要2、3千啦」，女主人面對車子遭搶，便害怕地說：「我沒有那麼多錢，只有400」，李男則跳針回：「好啦，那500」，兩人一來一往後，李男才妥協收下400元，並要鄒女將錢放進他的包包中，最後李男還說了一句：「對不起」。

未料，這還沒完，鄒女發現李男壓根沒打算停車，甚至還加速前行，鄒女口氣有些著急地問：「你要幹嘛」，李男則害怕地說：「對不起啦，我不是故意的，對不起好不好，我不是故意的」，並要鄒女不要再叫了，指稱讓他借車直到抵達他阿姨家就好，到時候車子會立刻還鄒女。

鄒女聽完一席話後，便火大的怒吼：「我都給你錢了，你自己坐車去，你！現！在！給！我！下！車！」李男被吼了之後，害怕且情緒不穩定的開著車在街上亂竄，甚至差點擦撞到機車騎士，蛇行在道路上，還帶著哭腔的說：「我要怎麼下車，我下車你會叫人抓我」、「我怕你會叫人抓我」等。

最後鄒女崩潰的回：「我幹嘛叫人抓你，我有事要辦，我買個飯被你搶車，你現在給我下車」，李男見事已至此，便乖乖地下車，狼狽地逃跑。事後鄒女趕緊報警抓人，新興分局也火速在16分鐘內逮人，警詢後依搶奪罪嫌移送法辦。

(中時新聞網)