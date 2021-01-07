《英雄聯盟》中國職業聯賽(LPL)2021春季賽即將於本周六(1/9)開打，在各大賽區中，是今年春季賽最早開打的賽區。本季LPL採取與去年類似的安排，同樣是採取單循環、BO3(3局2勝制)的賽制，聯賽內的每支隊伍只會與另外16支隊伍個別交手一次；例行賽戰績前8名的隊伍能晉級季後淘汰賽，爭奪春季賽的冠軍獎座。

開幕戰主辦單位安排2場比賽，分別由滔博電競(TES)對上蘇寧易購(SN)、OMG戰隊對上EDG戰隊，或許這樣的安排是主辦單位有意為之，開幕戰的4支隊伍恰好都參加過世界大賽，TES及SN是2020年的隊伍、EDG是2018年的隊伍(打進8強)、OMG則是2014年的隊伍(打進4強)。無論如何，LPL春季賽開幕，賽事精彩可期，以下分享小編對這2場比賽的看法。

1/9(六) 17:00 蘇寧易購(SN)＠滔博電競(TES)

先說SN，冬季轉會期結束後，教練Chashao及輔助SwordArt離隊，SN的整體表現和去(2020)年10月以黑馬之姿一路闖進世界大賽決賽的那支隊伍，簡直判若兩隊。前些日子剛結束的德瑪西亞盃(Demacia Cup 2020，簡稱德盃)，SN全隊狀態極差，8強賽以0：3大敗給VG戰隊(現更名為RA戰隊)，以目前SN的表現，今年春天的戰績怕是只能在季後賽晉級的邊緣上遊走。再說，TES在德盃4強賽中遭遇RA戰隊，TES以3：1取勝，狀態正好，上路選手369平均每局打出4個擊殺數及2.5個被擊殺數，優於對方上路的1.75個擊殺數及3個被擊殺數、中路選手Knight在第1局以及ADC選手JackeyLove在關鍵第4局的火力輸出支援隊友，都是隊伍拿下比賽勝利的關鍵；後續TES不僅晉級決賽，更一舉拿下德瑪西亞盃的冠軍，LPL的王者，實至名歸。整體來說，LPL春季開幕首戰，狀態不佳的SN對上王者TES，看好TES能拿下首勝，推薦「不讓分－滔博電競」勝。

1/9(六) 19:00 EDG戰隊＠OMG戰隊

先說EDG，原本即是LPL季後賽的固定班底，去年夏季遭滑鐵盧，例行賽意外以8勝8敗、聯賽排名第10的戰績，被擠出季後賽名單；力圖重振的EDG，在冬季轉會期間找來了經驗豐富的上路老將Flandre、韓籍外援ADC選手Viper及中路選手Gori，補強陣容，其中兩位韓籍外援過去都有在韓國冠軍聯賽(LCK)一線戰隊服役的經驗，透過這次陣容補強，讓原本隊伍實力就不錯的EDG，在今年春天很有機會重返季後賽的舞臺。再說OMG，新入隊的中路選手Wuming及上路選手New，雖說兩人在德盃都有不錯的表現，但OMG近年來的表現實在不佳，連續3年(2018年~2020年)後段班的戰績，僅憑新入隊的兩人，在強隊林立的LPL叢林中，要想助OMG回狂瀾於既倒，難度頗高。整體來說，LPL春季開幕第二戰，看好EDG能拿下勝利，推薦「不讓分－EDG戰隊」勝。

(中時新聞網)