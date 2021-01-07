女星韓瑜演技精湛，演過多部八點檔的她，更穩坐「台劇女神」寶座，而韓瑜近期在戲中一改苦旦形象，改飾演富家千金，不時還有嘶吼、耍狠的演出，韓瑜大展演技讓觀眾看得直叫好，不過韓瑜耍壞的同時，她也保有少女心，韓瑜近日就突向小12歲男星告白，她還手比愛心直呼：「你怎麼可以這麼帥」。

戲劇《天之驕女》的女演員日前受訪，要選出劇組心中的天菜男星，韓瑜看到人選時，就露出苦惱表情，但當她被問到理想型時，韓瑜就興奮地說：「有！肖戰 我愛你」，還自嘲是趁機表白「你怎麼可以這麼漂亮、這麼帥，我好喜歡你的演技喔！」韓瑜還開心地在胸前比大愛心，談到29歲肖戰就狂噴少女心。

韓瑜大方告白29歲男星肖戰。（圖／取材自NewShowBiz完全娛樂 Youtube）

其實韓瑜過去就曾看過肖戰主演的電視劇《陳情令》，肖戰在劇中飾演俊美的「魏無羨」，韓瑜當時還直喊自己中毒，並透露她看到劇中角色魏無羨一笑「我有戀愛的感覺耶 原來...我也是個愛小鮮肉的大姊姊啊」。

而韓瑜這回更直接對著鏡頭，向肖戰表白「我愛你」，女神的俏皮又可愛模樣，更是逗樂一票網友，不過韓瑜談完肖戰後，她就馬上轉回正常模式、認真回答，女神私下真實面實在很幽默。

(中時新聞網)