諾夫哥羅德魚雷本季受到疫情影響，有泰半時間都無法以完整陣容應戰，但隨著主力歸隊，魚雷在12月打出8勝3敗的佳績，本季後勢看漲。本週日(1/10)22:30，諾夫哥羅德將在主場迎戰防守低迷的車里雅賓斯克，主場三連勝的諾夫哥羅德可望延續連勝紀錄。

車里雅賓斯克上半季防守極為出色，前30場賽事場均失球僅有2.5，其中有13場將對手進球數壓制在2球以內。但進入12月後，門將威爾(Roman Will)在防守端開始顯露疲態，表現大幅下滑，12月團隊場均失球暴增至3.2球，最終繳出4勝5敗，戰績也跌出東區四強。以防守為主體的車里雅賓斯克，團隊進攻並不突出，陣中沒有球員得分能突破30分，身為防守重心的威爾，新年休賽期結束後，必須找回季初的防守狀態，球隊戰績才能止跌回升。

諾夫哥羅德魚雷本季在進攻端依舊強勢，場均進球2.93在東區僅次於喀山雪豹，右翼賽非亞諾夫(Damir Zhafyarov)以45分高居聯盟得分榜第二，是球隊不可或缺的攻擊中樞。但諾夫哥羅德上半季防守效率不佳，僅靠進攻仍不足以提升球隊戰績，直到門將梅爾丘尼克(Alexei Melnichuk)歸隊，防守體系才漸成雛型。諾夫哥羅德12月團隊場均失球僅有2.45，搭配前場穩定火力供輸，戰績已擠進東區八強。

諾夫哥羅德本季主場的進攻銳不可擋，場均進球高達3.2球，前一戰面對聯盟防守最佳的雅羅斯拉夫火車頭，第一節就將火車頭明星門將帕斯垮爾(Edward Pasquale)打退場，全場狂轟6球，進攻狀態處於高峰。此戰即使車里雅賓斯克門將威爾(Roman Will)能回溫，恐怕也難以抵擋魚雷大軍的火燙手感，看好諾夫哥羅德能靠著強勢火力勝出，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。

(中時新聞網)