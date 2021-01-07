考試院院會今天通過110年警察人員、一般警察人員、國家安全情報人員、交通事業鐵路人員及退除役軍人轉任考試，將於6月19日至21日舉行。考試院也呼籲有志投入警察和情報單位的民眾踴躍報考。

此次通過的5項考試，除警察人員考試三等外事警察人員類別、一般警察人員考試第二試、國家安全情報人員考試第二試及第三試、鐵路人員考試佐級考試場站調車、機械工程、機檢工程、養路工程等4類科第二試，是集中在臺北考區應試外，其餘都分別設有臺北、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東等8考區舉行。

各該考試類別組及暫定需用名額為：警察人員考試，三等設行政警察人員等14類別組280名、四等設行政警察人員等5類別組901名，合計1,181名。

此外，一般警察人員考試，二等設刑事警察人員數位鑑識組1名、三等設行政警察人員等6類別組28名、四等設行政警察人員等4類別組619名，合計648名。國家安全情報人員考試，三等設政經組（選試英文）等4組別20名、五等設行政組等3組別16名，合計36名。

鐵路人員考試，高員三級設會計等4類科26名、員級設事務管理等6類科95名、佐級設事務管理等10類科342名，合計463名。退除役軍人轉任考試，三等設一般行政等8類科86名、四等設一般行政等4類科17名，合計103名。

至於應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式、體格檢查時間及標準等，分別依照各該考試規則等規定辦理，相關規定將載明於應考須知。各類別組需用名額情形，考選部會再另行公告。

(中時 )