中國率先戰勝疫情,並成為主要經濟體唯一持續成長亮點。《紐約時報》(The New York Times)華裔記者袁莉以「在無序疫情世界中,中國提供其版本的自由」(In a Topsy-Turvy Pandemic World, China Offers Its Version of Freedom)為題,顯示有中國經驗的美商觀感正在改變,中國人民享有如今歐美都難有的行動自由,但也提醒,這完全是犧牲其他自由換得。

科技諮詢公司美籍創辦人克拉克(Duncan Clark)去年10月由法國飛往中國,當時法國新增近5萬例確診病宣布再次全國性封鎖令,美國有近10萬例,當天中國大陸確診數是25例且僅1例是本土病例。

克拉克1994年在北京創業後,還曾擔任電子商務巨頭阿里巴巴顧問,他為了遠離空氣汙染、網際網路審查,還有日益壓抑的政治環境,近年已越來越少待在大陸,在這次返華前已經在美國、法國合計住了9個月。但回到北京後,他感受到安全、活力、自由。

他說:「能過正常生活真是太棒了。通常中國是種冒險,但情況在改變。現在中國有點像迪士尼裡的未來世界,西方的縮影都在這裡,但是現實裡的西方世界已經關閉了。你希望這不是真的,但現實是如此。」他甚至開玩笑表示,連在人群中聞到有人口臭都讓他覺得新鮮,因為9個月來在美國、法國大家往往都戴著口罩,根本不會有這種體驗。

報導提到,疫情顛覆了對自由的認知。根據美國前總統小羅斯福(Franklin Roosevelt)定義,人有言論、信仰、免於恐懼、行動等4種自由,中國公民一般沒有前3種,但是現在他們可以自由行動,可能會令有另3種自由卻無法自由行動的歐美民眾羨慕。

而且事實上,這場全球危機也令人們對中國沒有的3種自由形式產生懷疑。有將近半數美國民眾將票投給1個無視科學、不採取基本防護措施保護國家的總統,也有部分民眾宣稱不戴口罩是個人權利,而原本應該讓弱勢者發生的網際網路,變成讓獨裁者控制大眾、政治黨派散播假消息的強力工具。

但是中國大陸的行動自由是犧牲幾乎所有其他形式自由為代價。報導稱,大陸是世界上監控最多的國家,疫情爆發初期就採取極端社會控制措施,將人群分離,這不是任何民主政府有能力做到的。

在中、美都有投資的華裔退休律師趙先生(Howard Chao)說:「事實上北京當局對待病毒的方式和對待其他問題有很多相似點,就是一刀切,能把問題徹底解決就行。就病毒問題來說這可能不壞,但就其他問題而言,可能就不是那麼好的事了。」

報導指出,北京當局急於讓世界忘記,疫情初期曾經試圖讓吹哨者們噤聲的作法,但不容否認的是,中國在控制疫情方面成功提升形象,特別是和美國的失敗相比。政府向公眾承諾帶來繁榮安定換取對政治權力控制,這種中國模式正在北京並未積極向外輸出下,被更多國家和民眾羨慕與仿效。

(中時新聞網)