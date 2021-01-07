美國總統川普支持者今天闖入國會大廈，中斷國會認證總統當選人拜登的勝選程序，經警方驅離後恢復開會。國民黨立委陳以信表示，美國朝野一致反對、譴責此事件，對比2014年的太陽花運動，當年在野的民進黨遠不如今日的共和黨，要求民進黨反省當時的立場。

陳以信說，2014年太陽花運動時，美國友人曾跟他說，美國國會絕對不容許外來人入侵，也絕對不會發生，現在看來，這句話說對一半，的確不允許此類事情發生，但今天發生了，很遺憾一名示威者中彈身亡。

「人民的認證比國會認證更重要」，陳以信表示，美國喬治亞州選舉結果將出爐，這2席原本是共和黨籍，預料將翻轉成民主黨籍，而且該州過去支持奴隸制度，此次其中一位當選人華諾克即是非洲裔，意義更加重大，等於當地選民不認同川普不承認大選結果，展現人民更加支持民主黨的拜登上台的意志。

陳以信分析，美國參議員中，共和黨與民主黨席次將來到50比50打平，身兼參議院議長的美國副總統當選人賀錦麗，手握非常關鍵的一票，其權力甚至凌駕眾議院議長裴洛西，位居「一人（指拜登）之下、萬人之上」態勢。

詢及川粉暴動對美國民主的影響，陳以信認為，雖然這幾年美國有些令人擔心的發展，但美國的民主還是很強韌，從這次事件，可以看到美國朝野一致反對、譴責，對比當年太陽花運動，在野的民進黨遠不如今天的共和黨，共和黨籍前總統小布希也出面譴責，但當年的民進黨似乎不是如此，請民進黨反省當時的立場。

(中時 )