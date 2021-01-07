行政院長蘇貞昌連續三天安排和萊豬相關的行程，並率官員大啖台豬美食；台灣民意基金會董事長游盈隆表示， 蔡英文總統更應該率先出來，邀集828記者會的另外五位成員，大口大口吃萊豬美食，才可能稍微化解大眾疑慮。熬到農曆春節前才出來，就「火花去了」。

行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、衛福部長陳時中等人昨天到朱記餡餅粥信義店品嚐臺灣豬國民美食，官員排排坐，從豬肉餡餅、豬肉蒸餃吃到小米粥等。

游盈隆在臉書指出，「這又是在演哪一齣？大啖台豬美食？有人說台灣豬有問題嗎？」

他說，大家有疑慮的是萊豬，蘇內閣成員應該一字排開大吃萊豬，才能取信於民，才有宣傳效果，不是嗎？

8月底蔡英文總統在總統府宣布將開放美豬、美牛進口政策時，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、總統府秘書長李大維、民進黨立法院黨團總召集人柯建銘等人出席與會並背書。

由於萊豬進口引發風波，蔡英文總統昨天中常會，接受中常委建議，農曆年前會提前開始安排，下鄉走走。

游盈隆表示，尤其蔡英文總統更應該率先出來，邀集828記者會的另外五位成員，大口大口吃萊豬美食，才可能稍微化解大眾疑慮。熬到農曆春節前才出來，就「火花去了」。

(中時 )