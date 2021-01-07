年近78歲的陳姓老翁與妻子照顧重度腦性麻痺的女兒50多年，見女兒牙痛整夜痛苦呻吟，一時激動拿棉被悶死女兒後尋死，清晨家人發現父女倆昏迷不醒，趕緊報警送醫，但僅陳翁被救活。臺北地院認為本案「情堪憫恕」，7日依家暴殺人罪判陳翁2年6月，承審合議庭更罕見地呼籲總統考慮發布特赦令。

判決指出，陳翁女兒1970年出生後，即因先天性重度腦性麻痺而無法言語、自行進食或行動，連搭車前往醫院就診都很困難，主管機關又長期未依法提供相關照顧需求與服務，讓陳女成為被社會遺忘的人，生活起居只能仰賴父母。

陳女因長期臥床，身體早已扭曲變形，今年2月間又因牙痛身體不適，陳翁原打算送醫拔牙，但因大女兒告訴他：「平常吃這麼多鎮靜劑，可能難以麻醉拔牙，而且此時新冠狀肺炎疫情嚴重，也無法送醫就診。」陳翁只好作罷。

陳翁2月29日晚間聽聞女兒痛苦呻吟，想到女兒長年為病所苦，縱使給予止痛藥仍無法緩解疼痛，一時情緒崩潰，用棉被蓋住女兒口鼻，女兒雖有踢腳反抗，仍因無力掙脫窒息而死。陳翁見女兒已死亡，也想同歸於盡，最後被其他家人送醫救活。

合議庭認為，陳翁與女兒感情良好，卻始終未獲社會資源、福利制度支持，長期照顧過程中不斷累積壓力與精神負擔，出現憂鬱、焦慮等心理狀況，案發時更因女兒疼痛無法緩解，萌生「為她解脫」的想法，導致人倫悲劇；案發後，陳翁也向警方自首，其他家人也替他說情，顯見陳翁犯罪情狀顯可憫恕，因此予以減刑。

合議庭並肯認陳翁是充滿關懷與愛心的父親，親力親為照顧腦麻女兒近50年，但法院仍應嚴守法律規定判刑。陳翁如此疼愛女兒，卻又親手終結女兒生命，未來歲月將受「良心監牢」禁錮，國家是否有必要再對他執行徒刑，仍有再行審酌的餘地，呼籲檢方執行時應注意是否符合拒絕收監要件，若不符，總統也可考慮特赦。

(中時 )