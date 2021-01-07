台中市建設局舉辦軟埤仔溪人行景觀便橋工程說明會，預計今年4月動工、10月完工。（王文吉攝）

台中市神岡區軟埤仔溪將溪洲里一分為二，居民往返兩岸休閒公園及槌球場運動，需繞行近3公里路程，地方人士建議興建人行便橋解決。立委楊瓊瓔及市議員羅永珍成功爭取景觀便橋工程410萬元經費，並邀集相關單位7日舉辦說明會，預計今年4月動工、10月完工。

軟埤仔溪將溪洲里分為東西兩側，王明洲站在豐洲路1239巷底指著對面槌球場說，民眾要到對面須繞路3公里，軟埤仔溪寬22公尺，施做人行便橋可促進地方發展。羅永珍議員服務處主任劉克勤也說，軟埤仔溪經過10多年整治，已無水患發生，設置便橋便利兩岸居民往來。

建設局長陳大田簡報指出，跨越軟埤仔溪人行橋梁規劃長度為25公尺，橋寬3.2公尺。橋梁北側靠近豐洲路1239巷將設置1處平台，南側靠近溪州槌球場附近則設置3處平台，工程經費約410萬元，預計4月動工、10月完工。

楊瓊瓔表示，市府知民疾苦，決心興橋利民，讓兩岸居民通行及運動更加方便；後續將再爭取水利署補助經費，協助市府水利局一併改善軟埤仔溪兩岸環境，利用生態景觀改善，增加生物多樣性，打造水環境與觀光亮點。

(中時 )