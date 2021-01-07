有些人就算沒吃，光是喝水就會胖了，因此不少人為了維持身材，會用節食或運動的減肥方式，控制自己的體重，最讓人羨慕的是，有一種人雖然很愛吃，但在沒運動的狀況下，怎麼吃都不胖，總是讓易胖體質的人恨得牙癢癢，近日《搜狐》分享3個愛吃卻吃不胖的星座女。

1.處女座

處女座的女生很能吃，但不會刻意減肥，卻能維持苗條身材，在生活上，她們會把自己照顧得很好，飲食上懂得自我約束，有時也會克制對飲食的慾望，不會因愛吃而讓自己爆胖，在外人眼中，或許會很羨慕她們吃不胖的體質，但實際上，她們偶爾還是會控制飲食狀況。

2.天蠍座

天蠍座的女生活潑好動，臉上總是掛著笑容，也由於她們愛玩，喜歡往外面跑，儘管非常能吃，但因活動量大的關係，肥胖的比例相對於其他星座也較低，吃進去的食物熱量都被消耗掉，再加上不易胖的體質，因此怎樣都吃不胖，讓不少人非常羨慕。

3.雙魚座

雙魚座的女生愛吃愛喝，本身體質也不易胖，懂吃得她們，總能精準的找到好吃的店家，不會多吃不必要的食物，來增加身體的負擔，而且浪漫的她們也很愛幻想，假若想到自己發福的模樣時，她們就會非常崩潰，因此若發現身材稍有走樣，就會警惕自己克制一下，因此給人能吃卻不會胖的印象。

(中時新聞網)