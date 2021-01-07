機車族看過來，行政院會今天通過「貨物稅條例」部分條例修正草案，大幅放寬機車汰舊換新規定，將不限機車為同一人所有，亦即你的舊機車讓我報廢汰舊換新，可減徵4000元貨物稅，報廢機車的「報廢權」也可成為交易商品，比單純報廢還要划算。蘇揆昨也宣布，他已拍板，購買「電動機車」者，經濟部將持續給予7000元補助。

現行舊機車報廢，除了二行程機車各縣市另有獎勵標準外，僅環保署300元的獎勵金，報廢一輛舊機車所獲無幾。行政院通過「貨物稅條例」部分條例修正草案，除將汰換老舊汽機車減徵貨物稅再延長再5年、到2026年1月7日外。最受民眾關注的就是老舊機車汰舊換新的資格放寬。

財政部次長李慶華說，原來機車汰舊換新規定，適用的機車要持有一年，這次把規定取消，不論持有多久都可適用，且原規定有限制是新舊車是同一人或本人配偶所有、或二親等以內親屬所有，這次全部取消，亦即今天是「某甲的舊機車，某乙可拿去報廢買新車」，都適用汰舊換新申請。

依照新的規定，若把機車交給他人報廢，即可享有減徵4000貨物稅，即使兩兩對拆，報廢權折算也有2000元，比起單純報廢划算。

為加速淘汰10年以上中古汽車，這次修法將報廢或出口的中古汽車出廠年限由6年以上調整為10年以上，並將報廢或出口符合規定的中古汽、機車及換購新車，減徵退還新車貨物稅的適用期間延長5年，汽車可減徵貨物稅5萬元。

李慶華也說，這次也修正出廠定義，增訂在廠內把原料轉供自用、也視為消費行為，視同出廠應課徵貨物稅；另針對貨物在加工包裝場所及未稅倉庫中，因水災、火災滅失短少，也將視為出廠，要課徵貨物稅。

此外，針對稅式支出部分，李慶華也說，依經濟部評估，純減徵貨物稅5年部分，稅損約有443億元、每年約為88.6億元，但因促進產製廠商汽車廠商汰換數量增加，及進口汽車數量增加，及機車汰舊換新，會增加40.14億元貨物稅，並帶動關稅增加180億元、 營業稅增加135億元、周邊產業的營利事業所得稅增加29億元，總計正面效益可增加385.67億元。

她並說，因立法院臨時會確定不會排審此案，下會期開議時會快速送立法院，並排入下會期優先法案，修法訂有追溯條文，到今年1月8日起適用，所以不論何時通過，都可無縫接軌。 在法案三讀通過前，民眾有汰舊換新，仍可適用減徵優惠，之後會訂定相關子法規，明定這段期間購買的汽機車如何簡便適用。

此外，行政院長蘇貞昌今天也在行政院會中裁示，除了延長貨物稅減徵措施外，今年環保署不分油、電機車，都還是會給予3000元汰舊換新的補助，另政府也已經決定拍板，針對購買「電動機車」者，同意經濟部再持續給予每一部7000元的補助，若採用國產電池芯，再加碼補助3000元。

(中時 )