氣動元件大廠亞德客-KY拜市場需求復甦優於預期好，市場佔有率持續提升所賜，2020年合併營收不論人民幣或新台幣計價，均飆史上新高。亞德客預期，只要疫情沒有惡化，2021年合併營收及獲利，可望優於2020年續創新高。今(7)日股價大漲80.0元而以1,035元收盤，躍升為傳產首家擠身千金行列的機電類股王。

亞德客指出，亞德客2020年12月因機床設備及電池行業出貨有較高的增長率，單月合併營收人民幣4.53億元，年增幅30.39％；折合新台幣19.78億元，年成長31.88％，雙雙締造單月營收次高、同期歷史新高。2020年第四季合併營收人民幣12.39億元，年增幅31％，以新台幣計價近53.9億元，年成長32％，均改寫單季營收次高。2020年累計合併營收人民幣44.65億餘元，年成長25.49％，折合新台幣191.03億元，年增幅20.17％，攀史上新高。

外資看好亞德客2021年氣動元件業績持續增長，上半年稼動率可維持2020年12月百分之百水準，去年11月線性滑軌恢復營運，今年營業額從去年不到人民幣1億元倍數增加至人民幣7、8億元，去年底至今年初調高目標價從1,060～1,150元不等。

土洋法人預估，亞德客2020年EPS攀升至23～25元，創獲利新高紀錄，2021年營收有機會比2020年成長近三成，挑戰新台幣245億元，EPS逼近30元。

(工商 )