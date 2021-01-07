《古劍奇譚網路版》｜1月7日「月引長刀」全新改版CG宣傳影片｜新流派「靈瑛」來襲 新勢力「偃師」登場

由上海燭龍團隊研發、遊戲新幹線代理的3D仙俠線上遊戲《古劍奇譚網路版》，今（7）日推出全新版本「月引長刀」，開放流派「瓏瑛．靈瑛」、主線劇情「漠北陰泉」、新秘境「吉昌廢城」及偃甲主題玩法等精彩內容，並舉辦十大主題活動祭出鯊魚頭飾、古二聯動時裝、兔子舞時裝與玉兔坐騎等多項好禮，號召仙友回歸，再續仙緣！

多種玩法 樂趣無限

在流花宮遭難之際，俏麗可愛的小靈瑛們將勇敢擔起「瓏瑛」刀衛之職，挺身捍衛家園。而隨著主線劇情推進，為了尋找陰泉，仙家弟子將探索埋沒在黃沙下的「吉昌廢城」遺址，逐步挖掘真相。同時也開放「偃師」身分、「千偃橫沙」及「偃火擎空」等偃甲主題玩法，仙家弟子可變身為偃甲機器人戰鬥，或與仙友們一同駕駛偃甲飛船，挑戰刺激的空戰對決！

此外，官方還帶來全職業共享特效武器「盡九垓」，神工盟工匠踏遍世間罕見之處，才找到九種性質殊異的絕頂鑄材，打造出特效武器「盡九垓」，此武器在不同人手中，可自行幻化為使用者的絕佳兵器。

全新流派少女刀衛「瓏瑛．靈瑛」

雲上仙鄉趣味更新 樂器合奏互動升級

本次改版也針對仙府的部分樂器加入全新互動功能，並增加樂器類和少量其他類的仙府擺件，自詡為音樂人的仙家弟子，不妨邀約喜愛音樂的仙友同好，於暮色深沉之際點亮燭燈，來場仙府音樂會！

雲上仙鄉互動更新 樂器合奏趣味升級

秦陵召募計畫、十大活動同步開跑 兔子主題激萌亮相

慶祝改版上線，官方特別推出「仙友集結拿好禮」主題活動，只要邀請好友加入，即可獲得豆豆兒主題系列掛飾及好友專屬頭銜，還有機會帶走MSI微星高階顯卡及POWZAN電競椅。新一季「秦陵弟子招募計畫」也同步開啟，幫助新玩家迅速了解遊戲，通過招募完成新手引導任務，就能領取高等裝備，而成功扶持新手的老玩家更可以獲得金色頭銜及「紅塵任雪」專屬時裝。

邀請好友送豆豆兒主題系列掛飾

為感謝玩家長期支持，官方更加碼舉辦十大主題活動回饋玩家，即日起除了祭出七天限時免費玩，完成指定任務還可以獲得全新「鯊魚頭飾」、「古二聯動時裝」等多項獎勵，同時推出兔子主題的時裝「卯月歌」及坐騎「玉兔蹦蹦」。官方粉絲團後續也將舉辦多種精彩活動，請密切留意相關訊息！

簽到送「鯊魚頭飾」

(科技)