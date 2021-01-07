三重鴨鴨公園小鴨掉毛了民眾好擔心 動保處：目前是換羽季節（動保處提供／戴上容新北傳真）

三重鴨鴨公園小鴨掉毛了民眾好擔心 動保處：目前是換羽季節（動保處提供／戴上容新北傳真）

三重河濱公園鴨鴨公園每年舉辦冬季盛裝派對，今年提供50隻超萌小鴨讓民眾觀賞，鴨子近期出現掉毛情形， 動保處5日派員前往，獸醫師健診後表示，鴨鴨健康無虞，目前是鴨子換羽季節，毛羽脫落屬正常現象，啄羽行為是在清洗身體，請民眾不用擔心。

「新北鴨鴨公園地景藝術展」今年以農村特色為主軸，設置復刻系打卡裝置藝術，展期間有可愛50隻超萌土番黃色小鴨進駐在造型鴨舍內，有民眾發現小鴨們不斷啄掉自己的羽毛，懷疑小鴨們生病了。

動保處表示，接獲民眾陳情後，緊急派獸醫師前往檢查小鴨健康狀況。獸醫師陳丁濡表示，土番鴨啄羽行為其實是在清洗身體，而換毛季啄羽掉毛是自然現象，目前小鴨健康狀況良好，禽流感快篩試驗結果也是陰性，民眾不用擔心。

高灘處表示，展期都請鴨農餵養照護，並提供遮風避雨的穀倉及24小時鹵素保溫燈保溫，寒流期間，都讓小鴨待在穀倉裡，只有清理穀倉時才會讓牠們暫時出來；民眾詢問活動結束後是否開放認養，高灘處回應，不開放民眾認養，50隻黃色小鴨10日展期結束後，將回歸由農場飼養。

負責照護鴨子的鍾小姐表示，鴨子展期時約4週齡大，她每天早上都會清理鴨舍、更新稻草，使用優質飼料一天至少餵飼3次，也讓鴨群適應水池和草地。她呼籲觀賞民眾勿大聲吼叫，以免鴨群受驚逃竄，導致鴨群互相踩踏受傷。

(中時 )