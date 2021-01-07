旱象嚴重，全台多處地區將於今年第一期稻作停灌，連帶影響稻穀收購價喊漲！台中市烏日區農會總幹事楊義榮表示，今年濕穀價格確實較去年同期有些微上漲，目前漲幅還不算太大；稻米銷售業者則說，市售米價暫時未受影響，預估農曆年後才會開始有反映成本的調漲情況。

烏日區農地面積約1500公頃，但實際種稻面積僅300公頃，每期濕穀收購量約200噸，楊義榮表示，以去年初的濕穀價格計算，每百台斤約920元開始喊價、最高不會超過1000元，今年每百台斤濕穀價格一路從920、950往上喊，現在品質一般的平裝米、100台斤濕穀已賣到1020元，品質高的更達到1200元。

霧峰區農會總幹事黃景建則說，確實有聽到濕穀收購價微幅上漲的情況，但霧峰區主要生產香米，農會多是與農民契作，且最近不是稻穀收購時期、數量較少，且農會庫存量都還足夠，目前未受漲價影響，未來則考慮增加契作面積並為農民製作產銷履歷。

龍井區農會總幹事林裕議強調，區內有多家糧商，農會未經手稻穀收購業務，但近來受停灌與農委會推的「稻作四選三」政策影響，確實有不少人在討論未來米價可能上漲的問題。

碾米廠業者坦言，稻穀收購價確實有上漲情況，但此成本尚未反映在市售米的銷售層面，預估最快要農曆年後才可能出現反映成本的米價調整；目前這一波調整主要是針對多區域停灌引發的效應，「稻作四選三」政策預估則要1年後才會開始發酵。

(中時 )