美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說，美國駐聯合國大使柯拉芙特（Kelly Craft）將訪問台灣。

據路透7日報導，蓬佩奧是在周三做出這項宣布。他說，台灣是美國的可靠夥伴，也是蓬勃的民主政體，並展現出「一個自由中國」所能達成的成就。蓬佩奧在聲明中譴責港府大規模逮捕泛民主派人士，最後宣布，柯拉芙特將訪問台灣，但並未透露她來訪的日期。

柯拉芙特如果訪台，將成為美台斷交後，第一位訪台的現任美國駐聯合國大使。事實上，柯拉芙特多次為台灣發聲，去年9月曾與台灣駐紐約最高官員，也就是駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐。

據美聯社當時報導，柯拉芙特說，這是「歷史性」會晤，也是川普政府加強與台灣關係的進一步行動。柯拉芙特說，她和李光章在曼哈頓（Manhattan）東區的戶外午餐會，是台灣高層官員和美國駐聯合國大使的第一次會晤。她強調，美台擁有促進民主的共同目標，她期待有朝一日能會晤總統蔡英文。

此外，柯拉芙特說，她和李光章討論了種種不同的方式，好讓美國發揮最大的助力，以提升台灣在聯合國的參與度。

(中時新聞網)