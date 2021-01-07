頭份市長羅雪珠3年前擔任縣議員時，資助一名弱勢家庭國小學童吃早餐至今，羅當選市長後，心中一直浮現男童吃早餐的滿足表情，她從今年起，編列預算資助全頭份市國中小弱勢家庭學生吃幸福早餐，讓弱勢孩子有被關懷的小確幸。

3年前某個清晨，當時還是縣議員的羅雪珠到頭份市流東里作地方服務，見到一名國小學童坐在廟前涼亭做功課，她好奇上前跟小朋友道早安，結果學童對她不理不睬，事後，羅雪珠詢問廟祝，才知學童姓劉，住在興隆里山區，是隔代教養的弱勢家庭，因離校較遠，需要提早出門走山路到信德國小上課，由於到得早，所以常常會在學校附近的廟宇做功課等學校教室開門。

頭份市長羅雪珠送早餐給小朋友，是從信德國小一位學童開始。（謝明俊攝）

羅雪珠知情後，便拿錢拜託廟祝，在上課期間每天幫忙買早餐給劉童吃，後來劉童見到羅雪珠都會主動回報感激的微笑。一道簡單的早餐可以帶給一個小朋友最真誠的感激，讓羅雪珠一直放在心上。

羅雪珠當選頭份市長後，想起這件事，便要社會課在去年編列總預算時，特別編列預算用來幫助全市弱勢小朋友買早餐，並從今年元旦起實施。

頭份市公所提供的「幸福早餐」計畫，主要是針對全市公立國中小學中，因家庭變故或是無人照料、邊緣戶等弱勢家庭孩子，可以透過學校來向市公所申請，市公所並與苗栗縣安好協會協助，在各校周邊選定一家合格的早餐店，每周5天上課日的早上，提供早餐給每位學生，內容每天都會變化，包括麵點、漢堡、蛋餅等。

頭份市公所預計一年準備近4萬分的早餐，有需要的小朋友都可申請。羅雪珠希望一分簡單的幸福早餐，帶給小朋友們被關懷感。

(中時 )