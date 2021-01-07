勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所7日表示，2020年底以大陸為首的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），目前台商已在多數RCEP會員國設廠，短期內影響較小。

在2021年美國即將上台的新政府對於中美貿易戰的態度，和後疫情時代重建經濟和供應鏈之趨勢，台商企業的商業環境正面臨「開放與保守」兩種氛圍角力。因此，勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所14日將舉辦稅務論壇，主題為「保守vs.開放主義下，台商企業應如何選擇」。

勤業眾信稅務部營運長林宜信指出，美國保守主義抬頭，中美貿易戰持續，即使拜登上台後，預計對中國大陸政策可能不會有大幅變動；而其擬推動之稅改政策如能順利落實，將提高企業適用稅率，對於跨國企業而言將帶來重大影響。

另一方面，隨著亞洲勢力崛起，中國大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭及東協10國已簽署RCEP。台商企業在保守主義與開放主義相互角力之後疫情時代，應即早綜合評估美國拜登上台後推動之稅改政策，運用相關租稅協定或貿易協定管控稅務風險及成本，並逐步調整全球供應鏈配置。

中華經濟研究院區域發展研究中心副主任楊書菲表示，RCEP是在既有的自由貿易協定基礎上深化區域連結，並建立了「中國大陸與日本」、「日本與韓國」二個新的自由貿易關係。不過，各國整體降稅態度相對保守，多數產品分十年以上降稅，並非一步到位，同時也有許多產品維持原關稅，其中包括很多台灣主要出口產品。

此外，RCEP對原產地規定也相對較寬鬆，對既有加工出口供應模式影響不大，短期內不會對台灣中上游原料出口造成明顯排擠效果。整體來看，RCEP對台灣產業短期影響不會太大。

但中長期而言，RCEP許多產品最終仍將降至「零關稅」，且會員國間在原產地規定、海關程序、檢驗檢疫、技術標準等方面逐步統一，有助於深化區域內的經濟合作；未來亦可能有更多新成員加入，進一步擴大規模及影響力。由於台灣目前尚未加入RCEP，建議台商企業應進行策略性的投資布局，增加產線調度的彈性，以因應全球經貿環境快速變化的風險及增加企業的國際競爭力。

勤業眾信執業會計師徐有德認為，美國新政府於2021年即將上台，相較川普的「美國製造」減稅政策，拜登的稅改政見，估計將提高企業與高所得者之適用稅率、減輕中產階級的稅負，亦鼓勵任何有利於美國經濟復甦和產業重建的投資，並給予租稅優惠；對於外移企業返銷貨物或服務予美國市場者，則課徵懲罰性稅負。

除本次稅改外，美國30％盈餘匯出扣繳稅始終是台商赴美投資最大的稅務成本。徐有德建議，欲前進美國投資之企業，應從制定美國子公司移轉訂價規則、跨國投資架構與集團盈餘匯回政策，至落地後聯邦與各州的租稅規定、海外派遣人員的稅務遵循等面向進行通盤考量。

德勤亞太區國際稅務中心亞太區協理張立華表示，美國除聯邦政府享有徵稅權外，各州及地方政府也享有此權，而多數台商對州與地方稅相對陌生。美國公司並非根據-其註冊設立之州別來判定州稅的納稅義務，若一美國公司的營運活動與任何一州構成「稅收關聯」（Nexus），例如其雇員於該州達一定居留天數、在州內交付貨物、持有該州財產等，抑或是其他形式的經濟關聯，如代理商、網路銷售或交易金額超過法定門檻，就可能需在該州申報並繳納州所得稅或銷售使用稅。

勤業眾信聯合會計師事務所間接稅負責人洪于婷會計師表示，席捲全球的新冠疫情已顛覆傳統世界地球村的生活型態，其中以製造業及零售業的供應鏈佈局受其影響至深。在多國相繼祭出旅行或封城禁令之情形下，物流及人流受阻，出現有貨卻無法供貨，或延遲復工造成無貨可賣等狀況。如今傳統集中式供應鏈優勢不再，企業需採分散且有彈性調整配置，才能因應環境快速變化。

另一方面，RCEP之簽署加速亞太地區產業價值鏈融合。台商在多數RCEP會員國皆有設廠，可藉此重新考量供應鏈之配置，原本考量成本而刪除分散製造及原物料供應之策略選項，也可以重新納入考量。

藉由RCEP之產地累積原則，享有會員國原物料關稅降稅優惠，或者從銷售面，特別是產品進口至韓國及日本市場，進口關稅優惠將增加產品訂價競爭力。惟分散產地或供應鏈恐提高企業營運成本，在後疫情時代數位化加速及供應鏈被迫重組之趨勢下，企業應在供應鏈上兼顧彈性及稅務等相關之成本管控。

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