TPK-KY宸鴻（3673）7日公布2020年12月份自結合併營收為新台幣93.93億元，較前一月份增加12.0％，較去年同期減少9.6％。2020年第四季自結合併營收達新台幣254.90億元，較前一季減少22.4％，較去年同期減少31.0％，表現符合預期。

TPK-KY 7日股價在平盤附近震盪，終場小跌0.88％作收，收盤價45.15元，成交量約2,631張。

《半導體》旺宏12月營收雙升 2020年創高增13.7％
美律12月營收年增63.65％ 季營收歷史次高

(工商 )

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