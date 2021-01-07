TPK第四季營收季減22.4％ 14:502021/01/07 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 TPK-KY宸鴻（3673）7日公布2020年12月份自結合併營收為新台幣93.93億元，較前一月份增加12.0％，較去年同期減少9.6％。2020年第四季自結合併營收達新台幣254.90億元，較前一季減少22.4％，較去年同期減少31.0％，表現符合預期。 TPK-KY 7日股價在平盤附近震盪，終場小跌0.88％作收，收盤價45.15元，成交量約2,631張。 《半導體》旺宏12月營收雙升 2020年創高增13.7％ 美律12月營收年增63.65％ 季營收歷史次高 (工商 ) #TPK-KY #較前 #較去年同期 #TPK #季營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上奇12月營收年增16％ 布局雲端、數位印刷2領域 18:002021/01/07 財經 中磊去年第四季營收創單季新高 16:512021/01/07 財經 瑞穎2020年營收18.8億元 創史上新高 11:312021/01/07 財經 安碁資訊 上月營收IPO來最高 04:102021/01/07 產業．科技 《半導體》十銓去年營收登峰 今年續拚新高 17:052021/01/07 財經 淡季不淡 立隆12月營收創新高 14:392021/01/07 財經 《觀光股》王品藝奇轉型開跑 今年營收拚增3～5成 15:232021/01/07 財經 《半導體》京元電上季淡季有撐 去年營收登新高 07:442021/01/07 財經 《通信網路》連3升 智易去年營收續創新高 09:092021/01/07 財經 《電機股》上月、上季、去年營收 鈞興-KY創三高 16:142021/01/07 財經 《通信網路》中磊2020年營收創歷史第3高 16:482021/01/07 財經 財經熱門新聞 航海王慘了 陽明、長榮殺跌停 專家爆2大死穴：別上船 - 財經 開年來... 外資寵愛集10檔 - 財經要聞 - 工商時報 陸半導體拚7成自製率可能？5年後結果很嚇人 - 財經 消失74天 馬雲被追殺？美媒驚洩他的行蹤 - 財經 台股爆4300億天量 散戶嚇死 專家11字斷言後市 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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