雖然昨天爆出史上天量，但台股今天依舊牛氣沖天，在美股收高助威下，指數開高走高，盤中最高來到15270.4點，尾盤在台積電(2330)小幅壓回，加權股價指數收在15214點，上漲230.87點，漲幅1.54％，成交金額3381.32億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，周三雖然爆量，但台股還是維持非常強勢的走勢，技術指標中KD開口收斂，但仍未出現死亡交叉，並且指數回檔也守穩在短期均線之上，比起去年11月30日當時放量突破4000億元的走勢佳。因此，雖然今天量縮至本周新低量，但指數還持續墊高，收盤漲停家數再度擴大至50檔之上，櫃買指數也創波段新高，台股在資金持續簇擁下，仍有往上的機會。

基本面上，近期即將公布去年12月出口數據，觀察去年11月出口值為319.9億美元，衝上歷年單月次高，年增12％，延續5個月收紅，預估即將公布的去年12月在科技榮景帶動，加上進入東、西方節慶消費旺季，產業在半導體進階產能陸續開出，預估去年第4季將「迎來史上最旺的第4季」，整體表現將超越主計總處預估的「937億美元、年增7.8％」之上，年增率寫下第6紅。預期近期短線若未見持續性回檔跌破10日線，台股仍是多方掌控的走勢。

(時報資訊)