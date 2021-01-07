標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）周三宣布，配合紐約證券交易所的決定，標普道瓊指數公司旗下指數，將刪除中國移動、中國電信與中國聯通（香港）等三家中國電信公司的美國存託憑證（ADR）。

標普道瓊指數公司發布聲明表示，這是基於紐約證券交易所最終確認將三家中國電信公司ADR除牌的決定。

紐約證交所周三公布其最新的政策急轉彎，宣布將中移動、中國電信與中聯通（香港）除牌，這項措施於1月11日生效。前一日美國財政部長穆努欽（Steve Mnuchin）告訴紐約證交所，他不同意取消這個除牌計畫。

這個令人措手不及的變盤凸顯出這場混亂，到底哪些公司屬於川普總統發布之禁令範圍。川普去年11月發布行政命令，禁止美國人投資華府認為與中國軍方有關係的上市公司。

紐交所上周首度宣布中移動、中國電信與中聯通的下市計畫，促使投資人出售這些證券部位，但周二紐約證交所又宣布取消三家電信公司的除牌計畫，帶動了該三家公司股價勁揚，不過在紐交所再度急轉彎之後，三家公司股價又再度重挫。

在距離發布最新聲明不到24小時前，標普道瓊指數公司才宣布根據紐約證券交易的決定，旗下指數將不移除該三家公司的ADR。

周四香港股市午盤，中聯通股價崩跌近10%，在三大電信巨頭中跌幅最大。中國電信目前跌8.93%，中移動跌7.29%。

(時報資訊)