92歲王爺爺3年前因為咳嗽到奇美醫學中心胸腔內科求診，經胸腔內科主任謝俊民診斷為第四期肺腺癌，王爺爺接受基因檢測證實適合標靶藥物治療，從此每日服用一粒口服標靶藥物並定期追蹤至今，除些微皮膚疹並無其他不適，目前門診追蹤胸部光片顯示穩定無惡化，也能如常生活。

根據衛福部公布，2019年有9701人死於肺癌，連續10年居癌症死因第1位，平均每54分鐘就有1位死於肺癌，占總死亡人口5.53％，約等於每18位死亡人口就有1位因肺癌而死。

鑒於國人平均壽命呈現上升趨勢，過去一般認為逾80歲長者罹患晚期癌症就消極面對，奇美醫學中心胸腔內科主任暨肺癌醫療團隊召集人謝俊民醫師表示，面對晚期肺腺癌病人，即使是80歲以上長者，當基因檢測證實適合使用標靶藥物治療時，可以選擇兼顧生活品質及延長生命治療方式，千萬不要順其自然，也不必選擇放棄治療，應審慎評估治療策略，控制病情。

他說，過去病人或家屬認為高齡加上晚期無法開刀，可能採取保守或不治療者居多，然而，近十幾年來，肺癌治療與療效早就因標靶藥物之發明起了重大的改變，這種改變竟可將無法開刀的晚期肺癌病人，不論年齡單靠每天一粒口服標靶藥物就可以延長生命超過3年以上，而且副作用是連老年人均可接受的程度。

(中時 )