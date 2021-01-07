永豐金證券在2020年最後一天順利取得第一批金管會核准經營『高資產客戶理財服務複委託業務』。永豐金證券總經理江偉源表示，準備搶在農曆年前正式開辦，正式進軍高端客戶財富管理領域，初期投資產品以債券類及結構式商品為主力。

江偉源表示，看好高資產客戶理財業務發展，再加上香港資金回流台灣挹注新成長動能，上周已取得金管會核准經營高資產客戶理財服務複委託業務。

江偉源說，複委託市場成長快速，預料2021年仍將呈現雙位數成長，高資產客戶複委託業務的開放，大幅放寬債券信用評等限制，加上結構式商品可採事後審查，讓產品及服務更能滿足高端客戶需求，高端投資人過去想投資大型公司債券，或可能因為信用評等限制致無法透過國內證券商交易，開辦後都可以正式透過國內證券商下單。

江偉源指出，高資產客戶投資布局傾向資產配置，追求穩健報酬，又以固定收益類受青睞，而香港反送中運動開始以來，香港資金外流也回流台灣，為複委託業務注入一股新成長動能，開辦高資產客戶理財服務業務，擴大開拓高端客戶群，並有助於與國際接軌增加競爭力，客戶在台灣就可交易與香港相同的商品，無須再飛一趟香港，以中文在地化的服務就能滿足國際化投資的水平。

永豐金證券表示，台灣複委託客戶目前區分三大類型，包括機構法人，一般自然人、專業投資人（自然人資產3000萬），而新開放的第4類高資產客戶（自然人），其標準必須符合可投資金融淨產資產一億以上，一億的門檻包括：存款、國內外有價證券或短期票券、結構型商品等，扣除融通金額。

永豐金證券積極發展複委託業務成果斐然，從2013年全年成交量456億，到2020年締造6,613億，成長幅度達14.5倍，大幅超越全體市場表現，複委託已成為該公司主力亮點業務，業務發展採取全方位進軍，除了機構法人外，在一般投資人及專業投資人的發展更領先券商同業，在複委託零售市場（一般投資人及專業投資人）持續保持市場龍頭地位；並於2020年7月推出豐存股-美股平台，以普惠金融的理念提供小額投資人也能以低門檻加入複委託投資美股的行列。

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