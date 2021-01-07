藝人小甜甜（張可昀）與小5歲圈外男友穩定交往半年多，今（7日）在網上宣布登記結婚之外，更曬超音波照報喜懷孕了，今天陪她去登記結婚的好友王宇婕，也在臉書PO出合照表示：「我真的好替妳開心」。

王宇婕在臉書曬出陪同好友小甜甜到戶政事務所登記的照片，表示今天是大喜日子，因為把姐妹兼閨蜜的小甜甜嫁掉了，接著感性表示過去小甜甜沒感受過一家和樂的溫暖，如今擁有屬於自己的家庭，過年過節都能熱熱鬧鬧一家人過，此外更透露從得知小甜甜要當媽和結婚後，每次光想就會喜極而泣，更獻上祝福：「妳當個人妻，當個媽媽了，我真的好替妳開心」。

對於未來小甜甜有個愛她的老公和小孩陪伴，也讓王宇婕放下心中重擔，並表示：「以後我在忙也不會擔心妳了」，接著更向小甜甜老公喊話：「謝謝宋先生，拜託好好照顧宋太太！謝謝你出現在她生命。娶到張可昀是你的福氣....她是個善良，天真的女孩，希望你永遠愛她，珍惜她，保護她！恭喜兩位！我愛你們！」。

小甜甜稍早在臉書宣布一次晉升2個身份，成為人妻和人母，接著寫下：「真的很感謝老天讓我因為這兩個身份也真的有家了，讓一切被填滿填足了，未來新身份新的人生階段，充滿未知卻也滿滿期待」，字裡行間充滿喜悅之情。

(中時新聞網)