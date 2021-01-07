【愛傳媒李利國專欄】《康熙字典》註釋「槑」為古文「梅」字，所以其讀音即「梅」，不要唸成「呆」或誤解其意為呆上加呆！

每年寒徹骨之際，正是梅破枝頭浮暗香之時，總讓我想去覓「槑」尋香，因為我一如古人，也特別推崇梅花！

古代文人墨客評比「歲寒三友」或是「四君子」，梅花都在其中，足見其對梅花的偏愛與推崇。

文人為何如此看重梅花？是因為梅花身上有兩個特質：一是傲雪，二是清香。

在百花凋謝，飛雪飄零的季節，梅花能夠獨自盛開，其傲視冰雪的氣質，與文人自身的清高與堅韌品質相類似，於是自然而然地將梅花比作了自己。

「寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來。」「不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香？」這些詩句，都是讚揚梅花傲視冰雪的特質。

梅花的香氣清幽淡遠，與其它濃烈的花香相比較，更顯得與眾不同，卓爾不群，這正是古代文人看重之處，因與文人墨客的潔身自好、孤芳自賞的清高氣質極度相似，所以梅香也備受推崇。

「零落成泥碾作塵，只有香如故。」「遙知不是雪，為有暗香來。」「疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏。」「不要人夸顏色好，只留清氣滿乾坤。」這些詩句，都世詠讚梅香的經典之句。

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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(中時新聞網)