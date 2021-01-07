【愛傳媒楊忠衡專欄】三十年前，圍繞台大校園的許多暗黑巷子裡，藏了許多影印店和地下書店，專門販售一些視版權和言論尺度如無物的盜版書（網路時代，這些應該都不存在了吧）。

處於哀愁荷爾蒙分泌旺盛的青春年紀，常去那裡採購一些有看沒有懂，久了之後發現，確實看不懂的奇門怪書。

在忘卻絕大部份內容之後，有個名詞印象深刻，那就是「結構主義」（Structuralism），常常隱隱影響我的思考。

簡單的解說維基上有：「任何科學研究都應超越事物現象本身，直探在現象背後，操縱全局的系統與規則。社會與文化現象不僅是物件和事物的總和，其實物件和事物背後都另有涵義。」

好比我們習慣的「因果論」。對一件事情，我們無法直接評斷它的是與非，因為它的發生，背後必有理由。而理由的背後，又另有成因。如此環環相扣下去，會發現所有事物的存在，其實是架構在一種結構關係之下。

很多時候，難免覺得這些哲學家、社會學家、心理學家，就是一群「想太多」的瘋子。

明明石頭就是石頭，剪刀就是剪刀，非得想出一堆過度解釋的理論來。但有時，又覺得他們描述的理論或規律，好像確有其事。

比如最近聽到的「世界體系論」（World-Systems Theory），主張者包括號稱美國當代最偉大的社會學者之一伊曼紐．華勒斯坦（Immanuel Wallerstein）。

這個理論引起我的注意，「結構」也好、「系統」也好，人類社會這個由人所組成的有機體，也如同人體一樣，隨著它的運行，具有生死病死的宿命。

人為什麼會出生、成長、衰老和死亡？因為人體組織結構如此，所以我們對人必然會死亡這件事情，已經視為理所當然。

好，重點來了。國家也一定會衰亡嗎？不管人們如何努力、設法。它被建立、興盛，也必然會在過程中，造成自己的衰亡。

我想，一定很多人和我一樣，認為這沒有必然的道理。只要制度好，地大物博，有什麼理由不能長治久安？

但是想想那些「想太多」的瘋子或天才吧。他們所觀察和所思考的，究竟只是空氣？還是冥冥中，有我們見不到的鐵律？

美國會不會衰敗？按照上述理論，它強盛了一個多世紀，走下坡的時候快到了。

它的衰亡不是來自外在破壞，而是這個國家在強盛的過程中，社會內部像人體「老化」一樣，累積了許多逐漸嚴重而鞏固的問題。

除了崩壞之外，無法被解決。回觀人類歷史，盛衰分合確實是永不止息的規律。學者們的預言會不會在我們面前成真？

我無意深究，只是看這個自封為「世界最偉大」的國家，最近從庶民到菁英的荒腔走板，似乎預示一幕現代啟示錄即將展開。我們只能搬張板凳一邊兒瞧瞧（和想想）吧。

作者為廣藝基金會執行長

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(中時新聞網)