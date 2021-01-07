隨著自媒體興起，許多年輕女性紛紛投入直播行列，透過視窗與粉絲互動、表演，吸引乾爹們斗內吸金。知名平台直播主「貝貝蕾」曾月入300萬，近日參加錄影時，因少了濾鏡的修飾，被部分網友質疑「影騙」。

貝貝蕾日前上節目《小明星大跟班》，她年輕貌美又有32D罩杯好身材，時常唱歌、聊天和玩遊戲，最長可開18小時，擁有不少死忠粉絲，可貴的是，她能牢牢記住每位粉絲，「真心待每一個人，關心他們每一天的生活，我還會做一個點名本，把每個人的名字都記起來，然後他們每一個人都有主題曲。」

貝貝蕾自爆曾一天賺進100萬台幣，單月最高300萬斗內，更誇張的是，她才入行3年，就在某年賺進3000萬台幣，撈金速度宛如印鈔機，讓現場的藝人來賓都自嘆不如。

節目播出後，網友看到貝貝蕾的真面目，再對照直播中的模樣，忍不住直呼根本不同人，「上節目的沉厚粉牆般的大餅臉，反差太大，主要是身體肢體動作都很土，沒氣質」、「直播跟本人長相也差太多」等，但也有人緩頰，「她都會把家人們編號，本身非常努力，尤其是每次有比賽的時候，幾乎都從早到晚有空就開播」、「貝貝蕾的那對臥蠶實在太性感迷人了啦！」

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

(中時新聞網)