美國國會6日下午召開特別聯席會議，遭大批川普支持者闖入，與執法人員爆發激烈衝突。不過，眼尖網友發現，示威群眾中有人竟拿著中華民國國旗，對此，國民黨立委陳以信示警，呼籲政府一定要公開聲明切割，這對我國形象絕對是負面影響。

美媒《CNN》報導川粉攻佔美國國會大廈，台灣網友發現示威群眾中，竟有人高舉中華民國國旗，讓他直呼「Taiwan can help」。此事也在PTT引發熱議，其他網友表示，台灣連攻佔國會都超前部署，「太陽花輸出美國？」笑說根本是台灣之光。

陳以信今（7）日在臉書指出，美國國會大廈被川粉闖入，眾院議長動員警察權立即驅離，美國朝野領袖一致譴責要求離開，多位共和黨人士也嚴厲批評，大讚這就是美國民主仍然令人敬佩的地方，相較當年太陽花運動，民進黨的民主素養和美國兩黨比起來真是差太多了。

至於闖進國會的民眾有人手持中華民國國旗，陳以信說，不知道原因何在？但這對我國形象絕對是負面影響，呼籲政府不可默不作聲，一定要公開聲明清楚切割才行！

外交部長吳釗燮上午出席行政院會後記者會時，對於美國國會衝突事件僅表示遺憾。另他指出，由於華府特區已宣布宵禁，我駐美代表處已發布緊急公告，提醒國人提高警覺，避免在宵禁期間外出，如有需要駐美代表處會提供協助。

美國國會大廈被川粉闖入，眾院議長動員警察權立即驅離，美國朝野領袖一致譴責要求離開，多位共和黨人也嚴厲批評，這就是美國民主仍然令人敬佩的地方！相較當年太陽花運動時，民進黨的民主素養和美國兩黨比起來真是差太多了⋯ 至於闖進國會的民眾有人手持中... 由陳以信發佈於 2021年1月6日 星期三

(中時新聞網)