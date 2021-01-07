日本境內新冠肺炎疫情有蔓延的趨勢，養樂多燕子隊今（7）日宣布，目前在九州宮崎進行自主訓練的四番主炮村上宗隆新冠肺炎確診，發燒到38.2℃，目前被隔離在下榻的飯店內。

村上宗隆是在昨天（6日）早晨發燒到攝氏38.2度，因身體不適到附近的醫院就診，後來就被檢查出確診新冠肺炎。養樂多球團表示，將會遵循當地醫療保健中心的指示來處理，以確保運動員的未來。

村上宗隆已經連續兩年全勤，前年拿下中央聯盟「新人王」，去年更成了隊史首位整季都擔任第4棒的日本球員。並繳出打擊率3成07、全壘打28支、打點86分的成績單，全壘打、打點都排名央聯第二位；球季結束首次獲選「最佳九人獎」（一壘手）。今年2月村上才滿21歲，是日職新生代強打者之一。

此外，與村上宗隆一起進行自主訓練的隊友青木宣親、西浦直亨、鹽見泰隆、宮本丈、中山翔太，以及1名球團職員也被列為密切接觸者，目前都在飯店接受隔離，今天會做PCR檢測，以確認是否被感染。

這波疫情來勢洶洶，從去年底到今天各隊已有球員東浜巨（軟銀鷹）、石川步（羅德海洋）、岩田稔（阪神虎）、村上宗隆，加上所屬的球隊的職員確診，確實令人擔心。

(中時 )