美國國務卿蓬佩奧今天凌晨宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特將訪問台灣。克拉夫特去年9月16日與駐紐約辦事處長李光章共進午餐，並稱美國正在推動台灣重返聯合國。

克拉夫特當時表示，2400萬台灣人民的聲音必須被聽見，他們正遭北京邊緣化。「實在很遺憾，他們本應能像其他人一樣，參與聯合國事務。若美國不為台灣挺身對抗中國，那麼誰會挺身而出？」

克拉夫特透露，她與李光章討論各種方法，盼能找出最好方式，協助台灣進一步參與聯合國事務。

(中時 )