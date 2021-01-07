美駐聯大使將訪台 曾稱推動台灣重返聯合國 15:072021/01/07 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國駐聯合國大使克拉夫特與駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務卿蓬佩奧今天凌晨宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特將訪問台灣。克拉夫特去年9月16日與駐紐約辦事處長李光章共進午餐，並稱美國正在推動台灣重返聯合國。 克拉夫特當時表示，2400萬台灣人民的聲音必須被聽見，他們正遭北京邊緣化。「實在很遺憾，他們本應能像其他人一樣，參與聯合國事務。若美國不為台灣挺身對抗中國，那麼誰會挺身而出？」 克拉夫特透露，她與李光章討論各種方法，盼能找出最好方式，協助台灣進一步參與聯合國事務。 蓬佩奧宣布 美駐聯合國大使柯拉芙特將訪台 美駐聯合國大使將訪台 府：台灣旅行法具體落實 (中時 ) #聯合國 #克拉夫特 #台灣 #推動 #李光章 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美駐聯大使訪台 外交部：美國強勁支持台灣參與國際 16:412021/01/07 政治 聽取國防法務處報告 蘇揆：只有國家才有國防、外交 15:372021/01/07 政治 政軍對話 川普出絕招 04:102021/01/07 時論廣場 疫情經濟社會分裂 挑戰等著拜登 04:102021/01/07 焦點要聞 美國務卿蓬佩奧：美駐聯合國大使將訪問台灣 15:402021/01/07 財經 《國際政治》喬州兩席全拿 民主黨「藍潮」再現 09:262021/01/07 財經 台美政軍對話 川普最後1次台灣牌 04:102021/01/07 焦點要聞 推動藝術教育有成 新民高中獲選績優學校 14:272021/01/07 寶島 轉型與升級 王惠美推6大投資 04:102021/01/07 財經焦點 華府暴動攻進國會大廈 人民日報：美式民主體面盡失 17:332021/01/07 兩岸 「三鶯藝術城」全國金工獎 學生苦練習展台灣風情作品 16:532021/01/07 寶島 政治熱門新聞 蘇貞昌偕陳時中、陳吉仲大啖台豬 游盈隆一句酸爆 - 政治 李遠哲挺萊豬又遭自己超時空打臉 宅神酸爆：說得沒錯 - 政治 律師喊進口萊豬沒強迫你吃 ？ 網友傻眼：藍寶堅尼又沒剁碎 - 政治 蓬佩奧稱台為「自由中國」 張競戳破川普詭計：叫人不寒而慄 - 政治 川粉強闖美國會 羅智強怒嗆民進黨：林九萬出來講啦 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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