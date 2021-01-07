在英國由企業大老闆組成的董事學會(Institute of Directors)在周三提出警告，放寬規定讓更多公司在倫敦上市，可能會傷及英國的企業治理。

英國財長桑納克(Sunak)在去年11月曾提出要重新審核企業上市規則，希望讓更多公司加入倫敦股市。倫敦交易所正面臨紐約和脫歐後的歐陸交易所的競爭。

董事學會為第一個對上市規則修改提出表態的團體，希望維持「溢價」上市的規則不變；但是建議可以為「新型的」新創企業新增一類別，能有不同的規則，例如雙重股權結構，讓一些股東可以擁有更多的投票權。

董事學會企業治理政策主管Barker表示，政府必須小心行事，競相抄取底線以獲得更多上市，結果將獲得反撲，良好的企業治理是英國的重要賣點。

一名熟悉倫敦證交所人士指出，證交所支持放寬上市公司最低流通股25%的規定；證交所也支持雙重股權，雙重股權在美國也很常見。

兩個做法可能會讓倫敦股市對新創更具吸引力。新創的創辦人或大股東都希望對公司有較大的控制力，但是雙重股權可能讓創辦人與少數股東的利益產生衝突。

英國的投資協會(Investment Association)表示，最低流通股的要求正「適當地運作」，但是可以在某些條件下在3年期間內刪減到20%。「一股一票」的原則應該在「溢價」部門保持，所謂的溢價部門規則是適用於藍籌公司。

投資協會並認為，倫敦交易所應該吸引SPAC(特殊目的收購公司)的上市，以低成本讓新創公司上市，在美國已成為風潮。

(時報資訊)