旺宏(2337)2020年12月合併營收為33.06億元，月增9.9%，比前年同期增加24.2%。2020年全年合併營收達398.01億元，創新高，較2019年增加13.7%。

旺宏12月營收回溫，去年第四季營收達101.57億元，比第三季的旺季高檔109.57億元僅下滑7.29%，表現仍相較以往不淡。

旺宏去年第3季營收攀高，因大客戶任天堂部訂單提前於9月出貨，影響第4季ROM銷售較第3季減少。旺宏於上季法說會表示，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）需求比預期好，第4季報價也相對穩定；單層式儲存型快閃記憶體（SLC NAND Flash）第4季報價將持穩或微幅跌價，銷售可望成長。

旺宏2020年持續受惠宅經濟及遠距商機，全年營收達398.01億元，比2018年的369.53億元更佳，去年創下年度營收新高紀錄。

展望今年，旺宏董事長吳敏求先前表示，看好醫療將是旺宏未來1至2年成長較大的市場，物聯網也有成長空間，他並預期，19奈米SLC NAND Flash今年將有相當大貢獻。

回顧去年第3季，旺宏受惠宅經濟及遠距商機，第3季營收109.57億元，季增18%，為歷史次高。第3季毛利率36%，較第2季拉升1個百分點，稅後淨利16.18億元，季增22%，每股純益0.88元。

旺宏2020年前3季營收創下同期新高，達296.43億元，毛利率年增6.18個百分點至34.15%；淨利年增84.66%至41.7億元，前3季EPS達2.27元。

(時報資訊)