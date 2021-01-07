智易(3596)2020年全年度營收達338億元，連續三年度營收維持成長，市場也預估，受惠產品組合轉佳，毛利率逐步提升，智易2020年獲利也可望寫下新高紀錄，展望2021年，智易也將會繼續擴大研發新產品的投資，開拓新客源。

2020年初新冠肺炎疫情全球蔓延，帶動居家工作、遠距教學及線上會議等模式逐步變成常態，受惠於上述因素影響，智易2020年全年度營收達338億元，連續三年度營收維持成長，營收持續創下歷史新高，且由於產品組合轉佳，毛利率逐步提升，因此，市場預估，智易2020年獲利也可望再次改寫新高紀錄。

智易隨著各地區新客戶的持續成長，2020年歐洲區的銷售比重首次降至5成以下，智易已朝向全球化銷售，除了既有大型運營商持續出貨外，也成功開發新興市場，整體比重呈現更健全的狀況。

智易是以研發為導向的公司，近幾年持續開發WiFi 5/6及WiFi Mesh新技術及相關領域，今年智易將持續加速導入新一代技術Wi-Fi 6E，預計2021年下半年將陸續出貨與大型電信商；再者，隨著市場DOCSIS 3.1規格升級需求提升，智易新產品線Cable Modem 2021年將持續出貨給不同地區的新客戶，2021年客戶數量可望大幅成長，並切入如Cable STB、Cable Gateway及XG/PON光纖等其他產品線，可望為智易在既有電信 市場領域外，迅速拓展出新主力產品線。

5G方面，智易5G CPE用戶端產品，智易已成功打入多家電信運營商客戶，2020年下半年已經開始出貨，2021年將會持續放量，此外，智易亦積極投入5G開放網路架構(Open RAN)小基站新產品之開發，今年將努力尋求客源，智易今年5G營收貢獻可望倍數成長。

在車用電子產品方面，智易2020年下半年樣品已經進入測試，預計今年第二季將可小量開始貢獻營收，針對的是後裝市場。

展望2021年，智易由於有較佳的產品組合下，毛利水準可望持續，智易近年來也積極擴編新研發團隊及招攬優秀人才，除了既有的寬頻技術之外，在投資研發5G應用領域、AIoT、Cloud及車聯網等新產品及新技術也持續布局，2021年將會繼續擴大研發新產品的投資，開拓新客源。

(時報資訊)