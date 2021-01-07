美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）欲將馬來西亞醫用手套製造商頂級手套(Top Glove)的現任董事除名，因為這家頂級手套公司，未能善盡保護自己生產線的員工，免於新冠病毒的危害。

貝萊德是全球最大資產管理公司，之要除名頂級手套現任董事，是因為2020年底，這家全世界最大醫用手套製造商爆發逾五千名外籍勞工集體染疫，並造成一人死亡。同時，也成為馬來西亞最大的群聚感染案例。

路透社2020年12月曾報導，頂級手套開除了一位，曾舉發頂級手套輕忽疫情傳染性的吹哨員工。同時，這些外籍勞工還告訴路透社，宿舍住起來異常擁擠。

貝萊德引用了這些外籍勞工的話，來批判頂級手套董事會，並在6日的股東大會上，投票反對重新選任6名董事會成員。

貝萊德在6日也隨後發出一份聲明稿，認為公司董事會輕忽疫情嚴重性，罔顧自己勞工健康和安全。這對於身為全球醫院上游醫療用品供應商的頂級手套來說，公司聲譽將受到嚴重影響。

馬來西亞的頂級手套公司並未立即回應此意見請求，不過已承認要提高員工福利的話，還要做更大努力，並承諾迅速修補此項缺失。

貝萊德法人信託（BlackRock Institutional Trust）是貝萊德的子公司，也是頂級手套第十大股東，並有1.07%持股。

這家美國資產管理公司表示，打算在未來會議中，策動其它現任董事，投下對這些董事的連任反對票，以玆對輕忽疫情負責。

貝萊德並不孤獨，管理挪威主權基金的挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management，NBIM），也站在貝萊德這一邊。NBIM基金擁有頂級手套0.84%股權，但拒絕評論勞工安全問題。

不過，貝萊德欲杯葛的頂級手套董事會成員，還是又獲當選。這是頂級手套爆發員工群聚感染以來，貝萊德首次公開批評。

疫情去年開始在全球擴散後，醫用手套頓時洛陽紙貴供不應求。頂級手套於2020盈餘也創下新高紀錄，股價更在2020飆漲超過三倍。

2020年7月，頂級手套因涉及強迫勞動，遭到美國發出扣押令，禁止其產品進入。馬來西亞當局也打算以提供劣質宿舍環境名義，向該公司開罰。

貝萊德表示，勞工生活環境，美國的禁令，以及馬來西亞當局作為，都跟頂級手套傳遞給股東的信息，兩造有著天南地北的差異。

目前，頂級手套於2020年12月復工，不過，部分產線因疫情關係還是關閉狀態。

(時報資訊)